В Законодательном собрании Омской области обсудили проект бюджета региона на 2026-2028 годы

Парламентарии приступили к рассмотрению в первом чтении проекта областного бюджета, определяющего финансовые приоритеты Омской области на ближайшие три года.

Пресс-служба Законодательного Собрания Омской области

В Законодательном собрании Омской области началось обсуждение основных параметров проекта регионального бюджета на 2026-2028 годы. Заместитель председателя правительства Омской области, министр финансов региона Вадим Чеченко представил доклад главного финансового документа региона. Он подробно остановился на прогнозируемых объемах доходов, расходов и безвозмездных поступлений, а также на ключевых характеристиках, включенных в проект закона.

Доходы областного бюджета на 2026 год сформированы в сумме 176,5 млрд рублей, что на 10,1 % выше показателя текущего года. Из них 124 млрд рублей составляют налоговые и неналоговые доходы, а 52,5 млрд рублей планируется получить в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Расходы региона на 2026 год запланированы на уровне 178,1 млрд рублей, рост по сравнению с 2025 годом составит 7,3 %. Основная часть средств направляется на реализацию социальных обязательств, включая выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, меры социальной поддержки и обеспечение лекарственными препаратами.

Как отмечалось на заседании, доля программных расходов в структуре областного бюджета составит 96,6 % от общего объема ассигнований. Такой подход позволяет обеспечить прозрачность распределения средств и повысить эффективность использования бюджетных ресурсов.

В ходе обсуждения депутаты уточнили параметры софинансирования государственных программ и источники налоговых поступлений. По итогам заседания комитеты рекомендовали Заксобранию принять проект закона об областном бюджете в первом чтении.

Подробное рассмотрение структуры расходов и распределения средств между направлениями состоится в декабре на заседаниях профильных комитетов при подготовке документа ко второму чтению.