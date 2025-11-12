Омские школьники два месяца сидят дома из‑за холодных классов

Сроки возвращения детей в школу пока неизвестны.

Омичка обратилась к губернатору в социальных сетях с жалобой о том, что учащиеся школы № 48 уже два месяца остаются дома из‑за отсутствия отопления.

В мэрии пояснили, что летом в школе полностью обновили систему отопления и узлы теплоснабжения. С середины сентября до начала второй декады октября занятия проводились дистанционно. Позже классы кратковременно вернулись к очной форме обучения, но из‑за необходимости дополнительных ремонтных работ школьников вновь перевели на удаленный формат обучения.

Омичке разъяснили, что образовательный процесс в это время продолжается с использованием дистанционных технологий. Однако пока не сообщается, когда дети смогут вернуться в школьные классы.