«Трамплин Электроникс» готовится совершить прорыв в разработке процессоров

На российский рынок процессоров и вычислительной техники вышел амбициозный игрок.

ascon.ru

Вчера, 11 ноября, в Москве на форуме по инженерному программному обеспечению «Развитие» был подписан меморандум о сотрудничестве между компаниями «Аскон» и «Трамплин Электроникс». Стороны договорились о создании инженерного программно-аппаратного комплекса на новом отечественном процессоре «Иртыш».

Процессор «Иртыш» является разработкой холдинга «Трамплин Электроникс». Он построен на новейших ядрах LoongArch 664, независимых от западных технологий. Разработчиком этого процессора является китайская компания Loongson Technology, но «Трамплин Электроникс» по лицензии имеет возможность независимо развивать архитектуру LoongArch.

– Проведенные тесты демонстрируют первоклассную производительность процессоров «Иртыш», не уступающую показателям решений на процессорах Intel, – заявил генеральный директор «Трамплин Электроникс» Анатолий Корсаков. – Это подтверждают и заказчики, уже развернувшие пилотные системы. Кроме того, архитектура LoongArch 664 гарантирует не только высокую скорость, но и полную технологическую независимость.

Первый в России программно-аппаратный комплекс будет пригоден для импортозамещения на объектах критических информационных структур. В кооперации по созданию комплекса также участвует компания «Норси-Транс», которая планирует использовать процессоры «Иртыш» в производстве серверного оборудования и рабочих станций.

Холдинг «Трамплин Электроникс» создан в 2025 году, развивает бизнес в области микроэлектроники и вычислительной техники, сообщает TAdviser. Компания создана для разработки и производства лицензионных процессоров, микроконтроллеров и электронных компонентов. В состав холдинга вошли: компания Bitblaze – российский разработчик и производитель систем хранения данных, дизайн-центр микроэлектроники Optimizing Technologies, расположенный в Омске технопарк «Трамплин», Центр повышения устойчивости критической информационной инфраструктуры, а также медиа «Трамплин».

В планах холдинга – поэтапно внедрить полный цикл разработки микроэлектроники и программного обеспечения. Также «Трамплин Электроникс» развивает взаимодействие с вузами и предоставляет стипендии для научных исследований. Еще одной целью холдинга является запуск пилотных проектов по внедрению российских решений в госструктурах и бизнесе и выход на рынок стран БРИКС и СНГ.