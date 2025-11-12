Хоценко: Омская область вошла в число лидеров промышленного развития России

Регион вновь подтверждает высокий уровень промышленной кооперации и инновационного потенциала.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Омской области

На Российском промышленном форуме в Уфе объявлены результаты первого Национального рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню кластерного развития.

Рейтинг подготовлен Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Исследование стало первым инструментом комплексной оценки зрелости и динамики региональной кластерной политики. В церемонии награждения приняли участие заместитель министра промышленности и торговли России Иван Куликов и директор Ассоциации Михаил Лабудин.

В рейтинг включены 20 регионов, показавших наилучшие результаты по эффективности взаимодействия бизнеса, науки и государства, уровню институциональной поддержки и развитию промышленной кооперации. Омская область вошла в число лидеров, заняв второе место в стране.

– Омская область – в числе лидеров промышленного развития России! Это высокая оценка системной работы нашей команды по развитию промышленной кооперации, поддержке инноваций и импортозамещению, – отметил Виталий Хоценко. – Благодарю промышленников, ученых и всех, кто вносит вклад в развитие омской экономики. Мы продолжим укреплять позиции региона как одного из центров промышленного потенциала России.

Регион последовательно развивает ключевые отрасли промышленности, включая машиностроение, нефтехимию и переработку сельхозпродукции. Большое внимание уделяется внедрению инновационных технологий, поддержке кооперации предприятий и научных центров, развитию технопарков и кластерных инициатив.

Промышленная кооперация, инновации и создание современных рабочих мест остаются приоритетами социально-экономической политики Омской области.