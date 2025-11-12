Омская прокуратура добилась блокировки сайтов с нелегальной продажей оружия

В России незаконное производство и модификация оружия влекут уголовную ответственность.

omskinform.ru

Прокуратура Омска выявила в интернете страницы с открытой продажей различных видов оружия, доступ к которым был свободным для всех пользователей.

Прокурор подал в суд иск с требованием запретить распространение информации о продаже оружия и внести указанные доменные имена в реестр запрещенного контента.

Суд полностью поддержал исковые требования. В настоящее время решение вступило в силу, и доступ к сайтам с информацией о продаже оружия заблокирован.

В ведомстве отметили, что в России за незаконное производство, переделку или ремонт оружия предусмотрена уголовная ответственность.