«Тепловая компания» в Омске освоила средства инвест-программы на 75%

До конца года ресурсники обещают выполнить инвестиционную программу в полном объеме.

АО «Тепловая компания»

Исполнение инвестиционной программы представило АО «Тепловая компания» на комитете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Омского городского Совета. Заместитель генерального директора по технической политике Андрей Лукьянов рассказал о 2024 году и о трех кварталах 2025-го.

В прошлом году было запланировано выполнение 53 мероприятий на сумму в 89,5 млн рублей. Структура источников финансирования выглядит так: 32,6 млн рублей – это плата за подключение, 65, 9 млн рублей – это амортизация в тарифах по основной деятельности.

В этом году общий бюджет инвестиционной программы составляет 110 млн рублей, из которых 85 млн рублей - это амортизация в тарифе, а 25 млн -плата за подключение. За 9 месяцев освоено 83 млн рублей, что соответствует 75% от годового объема.

Из значимого – реконструкция тепловых сетей в районе Красный Путь, 155, корпус 3 для подключения жилого комплекса «Зеленый остров». Однако не получает тепло объект по проекту «Регенерация квартала «Молния» по 10 лет Октября-3-й Разъезд-Биофабрика в ЦАО г. Омска. Жилой дом №4».

- Сроки подключения перенесены на следующий год, - пояснил Лукьянов

«Тепловая компания» значительные средства направила на снижение уровня износа теплосетей и оборудования, потратив 40,6% от годового плана, а полугодовой план перевыполнив на 23,7%. Значимыми предприятие назвала работы по техническому перевооружению сетей по ул. 1-я Учхозная, модернизации котла на котельной по ул. Российской, 4а в Крутой Горке и реконструкции теплосетей по ул. 70 лет Октября (1/4 этап). Освоено 15 млн рублей при годовом плане 18,5 млн.

- Закуплена спецтехника, оборудование, не требующее монтажа, модернизирована информационная инфраструктура и монтаж пожарной сигнализации в котельной по ул. 1-ой Красной Звезды, 49, - сказал Лукьянов.

Исполнение инвестиционной программы в полном объеме ожидают к концу года.

Добавим, что инвестиционную программу утверждает РЭК, рассчитана она на 2024-2030 гг.