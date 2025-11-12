Памяти героя СВО: в Омском районе соревновались юные скалолазы

Пресс-служба Омского района

В поселке Дружино Омского района в восьмой раз прошли соревнования по скалолазанию среди юных спортсменов и молодежи Омска и трех муниципальных районов области. Во второй раз эти состязания посвятили памяти Юрия Гергерта, местного жителя, геройски погибшего в ходе специальной военной операции.

На открытии соревнований к участникам обратился отец героя – Александр Гергерт. Он напутствовал юных скалолазов, призвав их развивать не только физическую силу, но и моральную стойкость, а также ценить дружбу.

Приветственное слово главы Дружинского сельского поселения Натальи Ланглиц, придало участникам соревнований дополнительный стимул, вдохновив их на демонстрацию своих спортивных навыков, выносливости и честной борьбы.

В соревнованиях приняли участие более 80 любителей скалолазания из Омска, Тарского, Таврического и Омского районов. Состязания проходили в двух категориях:

· Группа А – участники из спортивных туристических кружков соревновались в дисциплине «скорость».

· Группа Б – участники с опытом лазания в походах и турслетах пробовали себя в дисциплине «трудность».

В четырех возрастных категориях (8–10, 11–13, 14–15 и 16–18 лет) спортсмены боролись за победу, стремясь стать сильнее и выносливее.

Все участники успешно справились с трассами, продемонстрировали стойкость в спортивном противостоянии, и лучшие из них заслуженно взошли на пьедестал почета.

Соревнования состоялись благодаря усилиям большой команды «Дружинского зацепа», в которую вошли организаторы, судьи, волонтеры.