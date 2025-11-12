Озеро в Омской области признали перспективным объектом для развития туризма

На территории оборудованы спортивные и детские площадки, места для отдыха и пикников, зона с мангалами и душевые.

Stable diffusion

Управление Росреестра по Омской области сообщило, что озеро Петровское, расположенное в Чекрушанском сельском поселении Тарского района, внесено в перечень перспективных туристических объектов региона. Такое решение приняли участники заседания штаба, занимающегося отбором потенциально привлекательных для туризма территорий.

Инициатором стала администрация Тарского района. В рамках проекта «Земля для туризма» на рассмотрение был вынесен земельный участок площадью 8 гектаров, расположенный в непосредственной близости от озера.

Озеро Петровское стало уже шестым объектом, включенным в региональный перечень перспективных туристических направлений. До него в список вошли озера Линево и Щучье в Муромцевском районе, озеро Калач в Калачинском, озеро Эбейты на границе Москаленского, Исилькульского и Полтавского районов, а также зона отдыха у учебно-полевого лагеря в поселке Атак Тарского района.

В управлении уточнили, что сведения обо всех участках размещены в открытом доступе, чтобы инвесторы могли ознакомиться с ними и подать заявки на освоение территорий. Проект предполагает развитие экотуризма – обустройство спортивных и рекреационных зон, мест для отдыха и пикников, а также создание условий для рыбалки и охоты.

В 2024 году территория у озера Петровское прошла благоустройство: здесь появились детская и спортивная площадки, кабинки для переодевания, душевые, урны, зона с мангалами и беседками, а также ограждение, обозначающее границы территории отдыха.