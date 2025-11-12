В Омской области пенсионерка забила подругу поленом

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

СУ СК России по Омской области

В Омской области Следственный комитет РФ расследует уголовное дело по факту смерти 56-летней женщины из Саргатского района, доставленной в больницу с телесными повреждениями. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности).

В ходе следствия было установлено, что к преступлению причастна 65-летняя знакомая погибшей, которая уже задержана. По версии СК, 8 ноября в селе Тамбовка Саргатского района подозреваемая во время конфликта несколько раз ударила потерпевшую поленом по голове, что стало причиной ее смерти.

В настоящее время следственные органы продолжают мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. За совершенное преступление по Уголовному кодексу РФ предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.