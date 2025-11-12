В Омске считают могилы и хотят их оцифровать

На городских кладбищах идет инвентаризация.

Регионам правительство РФ рекомендовало провести к 2026 году инвентаризацию кладбищ и представить на портале «Госуслуги» реестры мест захоронений. Как сейчас обстоят дела в городе Омске, выясняли депутаты горсовета на комитете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Омского городского совета.

Посчитать могилы

Общая площадь земельных участков под кладбищами составляет 390,54 га, в том числе площадь действующих кладбищ – 377,63 га.

– Инвентаризация захоронений – это обследование мест, сверка книг регистрации с фактическими захоронениями, книги регистрации переводятся с бумажных на электронные. Более 70 % уже переведены, – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства администрации г. Омска Александр Рюмин. – Работы проводятся комбинатом специальных услуг собственными силами.

Бюджетным учреждением города Омска «Комбинат специальных услуг» – специализированной службой по вопросам noxopoнного дела – обследовано 136 890 мест захоронений, выявлено 104 свободных участка для создания новых захоронений, в том числе на Старо-Северном кладбище – 49 мест, Старо-Восточном – 43 места, Ново-Южном – 12 мест.

Также в ходе ревизии насчитали 836 неухоженных захоронений, о приведении их в порядок размещены уведомления.

– Информация о неухоженности захоронений размещается на могильных оградах и вносится в журнал. А вообще, места захоронения могут быть признаны бесхозными, если за ними нет ухода в течение 10 лет, а за местами, захоронения на которых произведены более чем за 20 лет до момента признания их неухоженными, – в течение 5 лет с момента признания их таковыми, – рассказала директора КСУ Ольга Котюргина.

Для того чтобы завершить все этапы инвентаризации, включая цифровизацию – это определение координат на местности, разработки программных продуктов и так далее, нужно ориентировочно 55 млн руб.

Сейчас доходы от платной деятельности КСУ не позволяют осуществлять работы по инвентаризации мест захоронений собственными силами. Необходимо отметить, что бюджет города Омска в последние годы формировался с предельным уровнем дефицита, что не позволяло планировать затраты на это мероприятие.

Новые погосты

Заполняемость на действующих кладбищах в черте города считается предельной, потому еще в 2020 году на территории Омского района администрацией города Омска проводились работы по образованию земельного участка, расположенного восточнее Юго-Восточного кладбища, площадью 103 083 кв. м – это рядом с селом Морозовка. В отношении этого участка зарегистрирована собственность муниципального образования городской округ город Омск. Два других участка должны были внести в генпланы поселений, где они расположены: 40 га в Андреевском сельском поселении и 39,8 га в Петровском сельском поселении Омского района.

– В июне Совет Омского муниципального района корректировку генпланов осуществил, до конца 2025 года будут внесены поправки и в Правила землепользования и застройки двух эти поселений, – отметил Рюмин.

Департамент строительства администрации Омска задание на проектирование кладбища на территории Андреевки уже подготовил, ориентировочная стоимость выполнения работ по разработке проектно-сметной документации составляет 10,6 млн руб. Правда, в бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов ассигнования на указанные цели не предусмотрены. Зато деньги есть на расширение Западного и Юго-Восточного кладбищ. Сейчас строительная готовность на Западном кладбище составляет 62 %, срок окончания работ по контракту стоит 14.11.2025.

Что касается Юго-Восточного кладбища, то подрядной организацией выполнены инженерные изыскания, подготовлена проектная документация и проект санитарно-защитной зоны. Ориентировочные сроки выполнения работ – декабрь 2025 года.

Проектным решением предусмотрено выделение основных зон территории кладбища: ритуальная, административно-хозяйственная, зона захоронений. Ритуальная зона включает в себя площадку для сбора посетителей и стоянку катафалка, а также территорию колумбария (на перспективу). Сроки реализации планов пока не определены из-за отсутствия финансирования на строительно-монтажные работы.