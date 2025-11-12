Пьяный подросток устроил жесткую аварию в центре Омска

Он взял машину без ведома родителей.

Ночью в Центральном округе Омска произошла авария с участием 16-летнего водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщение о ДТП в районе дома № 26 на улице Омской поступило в дежурную часть ГИБДД около 2 часов ночи. По прибытии на место происшествия автоинспекторы установили, что водитель «Фольксвена Таурег», выезжая с прилегающей территории на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем «Луидор».

В аварии никто не пострадал, однако оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.

За рулем «фольксвагена» находился 16-летний подросток с признаками опьянения: алкотестер показал 0,866 мг/л. Машину он взял без ведома родителей, которые сейчас находятся за границей.

Автомобиль нарушителя отбуксировали на специализированную стоянку, а информацию о происшествии передали в ПДН.