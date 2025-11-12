В Омске пройдет X региональная конференция школьников «Школьная наука – лестница в будущее»

Участники смогут представить свои проекты, обменяться идеями и получить дополнительные баллы к поступлению.

Omskinform.ru

20 ноября 2025 года в Омском государственном аграрном университете пройдет X региональная научно-практическая конференция школьников «Школьная наука – лестница в будущее». Участники смогут проявить свои таланты, поделиться идеями и получить знания от преподавателей и экспертов.

Конференция позволит представить собственные проекты и исследования перед аудиторией, получить обратную связь от профессионалов и развить навыки публичных выступлений, критического мышления и работы в команде.

Победители и призеры мероприятия получат дипломы и призы, а также дополнительные баллы при поступлении в университет: победитель – 10 баллов, призер – 7, участник – 5.

Темы конференции охватывают широкий спектр направлений: математику, информатику, робототехнику, экономику, право и вопросы общественного развития.

Участие в конференции бесплатное. Для регистрации необходимо подать заявку до 17 ноября 2025 года.

Организаторы отмечают, что конференция станет хорошей возможностью для школьников сделать шаг к будущим достижениям и открыть для себя мир науки.