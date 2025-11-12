Омск-Информ
Мэр Шелест призвал омичей не трогать брошенные на улице вещи

Под бесхозный предмет может быть замаскировано взрывное устройство.

Мэр Омска Сергей Шелест обратился к горожанам с призывом не трогать на улице и в местах массового пребывания бесхозные вещи. Особенно это касается детей и пожилых людей, которые могут польститься на красивую вещь.

– Мы же с вами должны поговорить с нашими детьми и пожилыми родителями: нельзя трогать бесхозные вещи, как бы привлекательно они ни выглядели. Правила безопасности сегодня должны соблюдаться неукоснительно, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Поводом для заявления главы Омска стал случай в подмосковном Красногорске, где 9-летний мальчик поднял на улице пачку денег. Она была начинена взрывчатым веществом, ребенку оторвало пальцы на руке. Предположительно, диверсию устроили украинские спецслужбы.

