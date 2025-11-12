Мама-папа есть: в Омской области стало меньше сирот

В Омской области сокращается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заявили в региональном министерстве образования. Данные были озвучены в ходе совещания с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
По состоянию на 1 октября, в Омской области на 6 % сократилась общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, на 5,5 % сократилось количество выявленных социальных сирот, на 6,8 % сократилось количество родителей, лишенных родительских прав, и на 24 % сократилось количество родителей, ограниченных в родительских правах.
– Системная комплексная работа позволила нам улучшить качественные показатели, направленные на повышение эффективности системы профилактики социального сиротства, – прокомментировала министр образования Омской области Ольга Степанова. – Увеличился процент детей, воспитывающихся в родных семьях, а также детей-сирот, оставшихся без попечения родителей и переданных на воспитание в семьи. Кроме того, уменьшился процент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, воспитывающихся в условиях стационаров всех типов.
Мария Львова-Белова положительно оценила работу по профилактике социального сиротства в Омской области.