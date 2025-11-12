Роспатент включил торговую марку G-Energy в реестр общеизвестных товарных знаков

Бренд моторных масел официально признан широко известным на российском рынке.

Стоян Васев

Торговая марка G-Energy принадлежит компании «Газпром нефть», была запущена в 2010 году для выпуска моторных, трансмиссионных и гидравлических масел, предназначенных для легкового и коммерческого транспорта. Разработка продукции ведется в научно-исследовательском центре компании с применением цифровых технологий и систем на основе искусственного интеллекта. Производственные мощности расположены в двух регионах: в Омске и во Фрязине (Московская область).

– Статус общеизвестного товарного знака – важная оценка качества нашей работы. За 15 лет своего существования бренд G-Energy стал узнаваемым и востребованным у широкого круга потребителей. Так, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), бренд известен 85 % потребителей. У наших клиентов G-Energy прочно ассоциируется с высококачественными инновационными маслами, ассортимент которых насчитывает свыше 160 наименований для всех типов современной автомобильной техники, – отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы».

Получение статуса общеизвестного товарного знака дает бренду расширенную правовую защиту. Она распространяется не только на название, но и на графические элементы и фирменные цвета торговой марки. Защита действует бессрочно. По данным ВЦИОМ, бренд известен 85 % потребителей. Среди автолюбителей он ассоциируется с качественными и современными маслами.