Омичка похитила миллионы через материнский капитал

Женщина использовала поддельные договоры.

Omskinform.ru

В Омске окончательно вступил в силу приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве с материнским капиталом на сумму свыше 20 млн рублей. Женщина признана виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество).

Суд установил, что с ноября 2019 по март 2023 года обвиняемая подыскивала владельцев сертификатов на материнский капитал и организовывала для них получение денежных средств через оформление договоров целевого займа на строительство домов. Для этого она подделывала документы, указывая ложную информацию о наличии земельных участков и задолженности.

В результате мошенничества из бюджета было похищено более 20 млн рублей. Суд назначил женщине четырехлетний срок лишения свободы, заменив его принудительными работами с удержанием 5 % заработка в пользу государства.

Кроме того, по иску прокуратуры с обвиняемой взыскана сумма причиненного ущерба. Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда, рассмотрев жалобы защиты, оставила приговор без изменений, а жалобы – без удовлетворения.