Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омичей могут заставить работать на больничном

Госдума предлагает ввести «временный адаптивный режим труда», чтобы сотрудники могли работать из дома во время болезни.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес на рассмотрение правительства законопроект, предлагающий ввести «временный адаптивный режим труда».

Инициатива позволит работникам продолжать трудиться в облегченном режиме во время болезни, сохраняя при этом прежний уровень дохода.

– Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации новой статьей 931, содержащей определение понятия и устанавливающей правовые основы применения временного адаптивного режима труда, – говорится в пояснительной записке к проекту, сообщает «РИА Новости».

Авторы законопроекта отмечают, что действующее законодательство предлагает лишь два варианта: либо сотрудник полностью трудоспособен, либо находится на больничном. Это не учитывает ситуации, когда при не тяжелых заболеваниях люди могут выполнять свои обязанности в щадящем режиме. Законопроект призван устранить этот пробел.

Предлагаемое регулирование основывается на нескольких ключевых принципах. Во-первых, применение временного адаптивного режима труда будет полностью добровольным и будет осуществляться только по письменному заявлению работника. Во-вторых, для установления такого режима обязательно наличие медицинской справки, которая подтвердит возможность его применения, а также определит конкретные условия труда и рекомендации по его адаптации. В-третьих, за работником сохранится право на получение среднего заработка. Наконец, работник может в любой момент прервать временный адаптивный режим труда и оформить при необходимости стандартный больничный.

По мнению Ярослава Нилова, внедрение такого режима даст работникам возможность сохранять 100 % дохода в периоды временной нетрудоспособности, а работодателям – сократить издержки и избежать потерь, связанных с отсутствием персонала.

·Общество

Омичей могут заставить работать на больничном

Госдума предлагает ввести «временный адаптивный режим труда», чтобы сотрудники могли работать из дома во время болезни.
UniversusGPT

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес на рассмотрение правительства законопроект, предлагающий ввести «временный адаптивный режим труда».

Инициатива позволит работникам продолжать трудиться в облегченном режиме во время болезни, сохраняя при этом прежний уровень дохода.

– Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации новой статьей 931, содержащей определение понятия и устанавливающей правовые основы применения временного адаптивного режима труда, – говорится в пояснительной записке к проекту, сообщает «РИА Новости».

Авторы законопроекта отмечают, что действующее законодательство предлагает лишь два варианта: либо сотрудник полностью трудоспособен, либо находится на больничном. Это не учитывает ситуации, когда при не тяжелых заболеваниях люди могут выполнять свои обязанности в щадящем режиме. Законопроект призван устранить этот пробел.

Предлагаемое регулирование основывается на нескольких ключевых принципах. Во-первых, применение временного адаптивного режима труда будет полностью добровольным и будет осуществляться только по письменному заявлению работника. Во-вторых, для установления такого режима обязательно наличие медицинской справки, которая подтвердит возможность его применения, а также определит конкретные условия труда и рекомендации по его адаптации. В-третьих, за работником сохранится право на получение среднего заработка. Наконец, работник может в любой момент прервать временный адаптивный режим труда и оформить при необходимости стандартный больничный.

По мнению Ярослава Нилова, внедрение такого режима даст работникам возможность сохранять 100 % дохода в периоды временной нетрудоспособности, а работодателям – сократить издержки и избежать потерь, связанных с отсутствием персонала.