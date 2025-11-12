Омичей могут заставить работать на больничном

Госдума предлагает ввести «временный адаптивный режим труда», чтобы сотрудники могли работать из дома во время болезни.

UniversusGPT

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес на рассмотрение правительства законопроект, предлагающий ввести «временный адаптивный режим труда».

Инициатива позволит работникам продолжать трудиться в облегченном режиме во время болезни, сохраняя при этом прежний уровень дохода.

– Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации новой статьей 931, содержащей определение понятия и устанавливающей правовые основы применения временного адаптивного режима труда, – говорится в пояснительной записке к проекту, сообщает «РИА Новости».

Авторы законопроекта отмечают, что действующее законодательство предлагает лишь два варианта: либо сотрудник полностью трудоспособен, либо находится на больничном. Это не учитывает ситуации, когда при не тяжелых заболеваниях люди могут выполнять свои обязанности в щадящем режиме. Законопроект призван устранить этот пробел.

Предлагаемое регулирование основывается на нескольких ключевых принципах. Во-первых, применение временного адаптивного режима труда будет полностью добровольным и будет осуществляться только по письменному заявлению работника. Во-вторых, для установления такого режима обязательно наличие медицинской справки, которая подтвердит возможность его применения, а также определит конкретные условия труда и рекомендации по его адаптации. В-третьих, за работником сохранится право на получение среднего заработка. Наконец, работник может в любой момент прервать временный адаптивный режим труда и оформить при необходимости стандартный больничный.

По мнению Ярослава Нилова, внедрение такого режима даст работникам возможность сохранять 100 % дохода в периоды временной нетрудоспособности, а работодателям – сократить издержки и избежать потерь, связанных с отсутствием персонала.