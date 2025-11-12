Омич погиб на СВО спустя две недели после подписания контракта

Церемония прощания с ним пройдет сегодня в поселке Скородум.

Администрация Усть-Ишимского района

Сегодня, 12 ноября, в поселке Скородум Усть-Ишимского района Омской области пройдет церемония прощания с 43-летним Виталием Хлудковым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации района.

Виталий Хлудков родился 8 сентября 1981 года в селе Локти Нижнеомского района Омской области. После окончания Великорусской средней школы получил профессию водителя. В 2004 году он переехал в поселок Скородум, где освоил новую специальность и работал вальщиком. Среди его увлечений были мотоциклы и изготовление мебели из подручных материалов.

19 марта 2025 года Виталий Владимирович подписал контракт и проходил службу в должности стрелка мотострелковой роты. Через две недели, 3 апреля, он погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик.

Прощание с ним состоится сегодня в 14:00 у памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны по адресу: ул. Клубная, д. 1.