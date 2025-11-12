В Омске не нашли денег на строительство новой дороги

Она должна была связать две улицы на Левобережье города.

Автомобильная дорога, призванная связать улицы Волгоградскую и Верхнеднепровскую на Левобережье Омска, строительство которой планировалось в этом году, так и не увидело свет. Как сообщили в городском департаменте строительства, несмотря на включение объекта в Адресную инвестиционную программу на 2025 год, из-за недостатка средств работы не начались.

Представители ведомства отметили, что в июле в минтранс было еще раз направлено обращение о выделении субсидии на строительство дороги.

– С учетом высокой стоимости объектов дорожного хозяйства, в условиях ограниченности финансовых ресурсов бюджета города Омска и возрастающей финансовой нагрузки на предельном уровне дефицита, администрацией города в июле 2025 года повторно направлено в Минтранс Омской области обращение о выделении в 2026–2028 годах субсидии на строительство дороги, – сообщает «НГС55» со ссылкой на депстрой.

Из-за отсутствия софинансирования из городского бюджета конкретные сроки возведения магистрали назвать невозможно. Будет ли дорога построена в запланированный период, пока неясно.