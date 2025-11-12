Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В центре Омска появится горка в виде трамплина музыкального театра

Для маленьких омичей также возведут горки со снегирями.

Мэр города Сергей Шелест подтвердил, что на территории Омской крепости планируется установка нескольких горок. Главной из них станет конструкция в виде трамплина, стилизованная под архитектуру музыкального театра.

Кроме того, для детей возведут еще две маленькие горки. Точно такие же появятся и у цирка.

– Для маленьких омичей возведут две горки поменьше, украшенные изображением снегирей, – уточнил Шелест.

Подрядчик приступит к строительству ледовых конструкций, как только позволит погода. Ожидается, что стабильно низкие температуры и достаточное промерзание льда на водоемах станут сигналом к началу работ.

