В центре Омска появится горка в виде трамплина музыкального театра

Мэр города Сергей Шелест подтвердил, что на территории Омской крепости планируется установка нескольких горок. Главной из них станет конструкция в виде трамплина, стилизованная под архитектуру музыкального театра.

Кроме того, для детей возведут еще две маленькие горки. Точно такие же появятся и у цирка.

– Для маленьких омичей возведут две горки поменьше, украшенные изображением снегирей, – уточнил Шелест.

Подрядчик приступит к строительству ледовых конструкций, как только позволит погода. Ожидается, что стабильно низкие температуры и достаточное промерзание льда на водоемах станут сигналом к началу работ.