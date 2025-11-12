Врач объяснил, почему не стоит сидеть в телефоне перед сном

Специалист советует убирать гаджеты как минимум за 30 минут до того, как лечь в постель.

Для улучшения качества ночного сна психиатр Фернандо Мора рекомендует ввести в привычку одну простую вещь перед отходом ко сну. Специалист призывает отказаться от использования смартфонов и других электронных гаджетов как минимум за 30 минут до того, как лечь в постель.

Как пояснил доктор Мора, яркие экраны заставляют работать мозг в тот момент, когда ему необходимо расслабиться.

– Яркость экранов активирует головной мозг тогда, когда ему следует расслабиться, а это негативно влияет на сон, – приводит слова специалиста издание El Español.

Особое внимание врач акцентирует на синем свете, испускаемом экранами. Он подавляет выработку мелатонина – гормона, который играет ключевую роль в регуляции циркадных ритмов организма. В результате может возникнуть не только бессонница, но и общее ухудшение настроения.