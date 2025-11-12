В Омск пришло потепление, но есть нюанс

Ночью в некоторых районах ожидаются морозы до –17 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в среду, 12 ноября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе 0...–5 °C.

Ожидается облачное с прояснениями небо и умеренный снег. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Также синоптики прогнозируют гололедно-изморозевые отложения, снежные заносы и гололедицу на дорогах. Атмосферное давление будет расти.

Ближе к ночи немного похолодает. Столбик термометра опустится до –5...–10 °C, местами до –12...–17 °C. Также ожидается небольшой снег. Скорость западного, северо-западного ветра составит 8-13 м/с. На дорогах сохранится гололедица. Атмосферное давление будет расти.

Однако «нулевая» температура в Омске и Омской области долго не задержится. В четверг, 13 ноября, в регионе снова похолодает.