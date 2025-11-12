«Топлайн»: полный бак, любимый напиток и экономия в одном месте!

Заправки «Топлайн» предоставляют возможность сэкономить до 4 рублей с каждого литра топлива, а также при приобретении напитков с использованием Clever Card.

АЗС Топлайн

Сэкономить на топливе для своего автомобиля просто: сделайте всего несколько шагов.

1. Загляните на АЗС «Топлайн».

2. Заправляйтесь любым видом топлива, который вам нравится.

3. Выбирайте свои любимые напитки из разнообразного и яркого меню (это не только кофе!).

4. Не забудьте использовать Clever Card при расчете.

5. Наслаждайтесь скидкой до 4 рублей за литр – с любой заправкой бензином Reactive (R92, R95), дизельным топливом или СУГ.

Пользуйтесь выгодой каждый день!

В предложении сети АЗС «Топлайн» участвуют:

· любой кофе;

· молочные коктейли: ванильный, клубничный, шоколадный, груша, ягодный, соленая карамель;

· смузи на любой вкус: черничный, клубнично-банановый, с добавлением шпината;

· освежающие лимонады: киви-груша, клубничный с джус боллами.

АЗС «Топлайн» не просто заправка, это возможность получать удовольствие от каждого посещения и делать выгодные покупки. Не упустите свой шанс воспользоваться выгодным предложением и экономить на топливе.

Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов уже сегодня!