Омские колледжи массово подключили к Wi‑Fi и установили камеры

12 образовательных учреждений региона получили современное оборудование.

В Омской области 12 колледжей, техникумов и училищ оснастили современной ИТ‑инфраструктурой. В зданиях установили Wi‑Fi-точки и камеры видеонаблюдения у входов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Новое оборудование появилось в ряде учебных заведений региона, включая Большереченский сельскохозяйственный техникум, Омский колледж отраслевых технологий строительства и транспорта, Исилькульский профессионально-педагогический колледж и другие.

В региональном правительстве также отметили, что с 2021 года ИТ-инфраструктура была внедрена уже в 875 образовательных учреждениях Омской области. Программа по оснащению школ и колледжей продолжается.