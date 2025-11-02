Умер известный на всю Россию журналист из Омской области

В молодости Иван Лаптев преподавал в омском вузе.

UniversusGPT

Ушел из жизни известный на всю Россию журналист из Омской области Иван Лаптев. Об этом сообщила его жена Татьяна Карева.

– К сожалению, Иван Дмитриевич Лаптев сегодня утром скончался, – рассказала Карева «Известиям».

Иван Лаптев родился в 1934 году в деревне Сладкое Омской области. Потеряв отца на фронте, он рос в многодетной семье. Окончив учебу в вузе, Лаптев преподавал в СибАДИ.

Его карьера журналиста началась в 1964 году. Он работал в газетах «Советская Россия» и «Правда», где занимал должность заместителя главного редактора. В 1984–1990 годах возглавлял газету «Известия». В 1990–1991 годах был председателем совета Союза Верховного Совета СССР.

Лаптев обладал ученой степенью доктора философских наук и был удостоен множества государственных наград, включая орден Октябрьской революции и орден Трудового Красного Знамени.

Опытный журналист ушел из жизни на 92-м году жизни. Он умер в больнице.