Омичи скоро смогут отмечать новый праздник

Ранее специалисты отмечали его неофициально.

Весной в России будут отмечать новый праздник. Информация о новой праздничной дате размещена на официальном сайте Правительства РФ.

Новый профессиональный праздник – День сварщика – утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин. Торжество будет отмечаться ежегодно в последнюю пятницу мая. Эта дата неофициально прижилась среди представителей профессии.

Инициаторами выступили Национальное агентство контроля сварки и Ассоциация промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Согласно решению, Минпромторгу дано поручение до 1 декабря этого года зафиксировать новый праздник нормативно-правовым документом.

