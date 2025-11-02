В Омске на полдня задержали «курортный» самолет

Вылета ждут 160 пассажиров.

omskinform.ru

Сегодня, 2 ноября, в Омске произошла длительная задержка рейса авиакомпании «Северный ветер», следующего в Сочи. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, вылета ждут более 160 пассажиров.

– По причине позднего прибытия воздушного судна объявлена длительная задержка рейса авиакомпании «Северный ветер» в город Сочи, вылета ожидают свыше 160 пассажиров, – сообщили в ведомстве.

По информации онлайн-табло аэропорта, рейс должен был вылететь в 08:05 утра, но из-за позднего прибытия самолета вылет был перенесен на 19:50 вечера, что составляет более 11 часов задержки.

Прокуратура сообщила, что следит за соблюдением прав пассажиров, пострадавших от задержки рейса, и контролирует предоставление авиакомпанией необходимых услуг в соответствии с установленным порядком.