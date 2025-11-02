Омск-Информ
·Происшествия

В Омске в аварии с «Ладой» пострадала 6-летняя девочка

Остальным участникам ДТП медицинская помощь не потребовалась.

Сегодня, 2 ноября, около 14:10, стало известно об аварии на Левобережье Омска.

По предварительным данным, 27-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-2114», двигаясь по улице Конева, столкнулась с автомобилем «Чери», за рулем которого находился 42-летний мужчина.

В результате аварии пострадала маленькая пассажирка отечественного автомобиля – 6-летняя девочка. Ей потребовалась помощь медиков. Остальные участники ДТП не пострадали.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции в ходе дополнительной проверки.

