«Авангард» «захватил» омскую новостройку

На строящемся доме появилось 10-метровое джерси «ястребов».

ХК «Авангард»

Сегодня, 2 ноября, в Омске появился новый художественный объект. В преддверии празднования 75-летия омского хоккейного клуба «Авангард» на стене строящейся многоэтажки рядом с метромостом появилось огромное джерси хоккейного клуба.

Длина джерси достигает около трех этажей, то есть примерно 10 метров. Монтаж полотна завершают рабочие.

Изображение на форме включает юбилейный знак с цифрой 75, силуэтом СКК имени Блинова и символом клуба – ястребом. Напомним, что официальная дата празднования дня рождения клуба – 7 ноября.