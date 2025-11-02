В Омской области дятел попал в смертельную ловушку

Инспектор по охране животного мира оказал помощь пернатому, запутавшемуся в нитке.

БУ Омской области «Управление по охране животного мира»

Сотрудник Управления по охране животного мира Омской области помог выбраться из ловушки пестрому дятлу, обитающему в лесу Саргатского района. Во время планового объезда угодий инспектор заметил странное поведение птицы на старой ели. Подойдя ближе, он обнаружил, что дятел запутался лапками в крепкой синтетической нитке и повис вниз головой на одной из ветвей.

Специалист незамедлительно принял решение оказать помощь. Аккуратно забравшись повыше, он осторожно освободил птицу, чтобы не причинить ей дополнительного вреда. Получив долгожданную свободу, дятел недолго отдохнул на ближайшей ветке, а затем уверенно полетел дальше.

– Каждая минута в такой ситуации грозила пернатому лесному санитару гибелью от истощения или хищников, – рассказали в учреждении.

В управлении по охране животного мира напомнили, что, оставляя мусор, люди создают смертельные ловушки для диких животных и птиц. Если вы увидели животное, попавшее в беду, по возможности окажите ему помощь или сообщите в соответствующие службы, посоветовали в учреждении.