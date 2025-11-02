Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омской области подростки на мотоцикле протаранили дерево

В результате аварии помощь медиков потребовалась 14-летнему пассажиру.

Вчера, 1 ноября, в Горьковском районе Омской области около 15:00 произошло ДТП с участием несовершеннолетних, сообщили в Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 15-летний подросток, управляя мотоциклом марки «ИЖ-Юпитер», двигался по проселочной дороге в районе 2-го километра от деревни Исаковки. Во время движения юный водитель потерял контроль над транспортным средством и врезался в дерево.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась 14-летнему пассажиру мотоцикла.

Обстоятельства и причины происшествия уточняются в ходе проверки сотрудниками полиции.

·Происшествия

В Омской области подростки на мотоцикле протаранили дерево

В результате аварии помощь медиков потребовалась 14-летнему пассажиру.
Omskinform.ru

Вчера, 1 ноября, в Горьковском районе Омской области около 15:00 произошло ДТП с участием несовершеннолетних, сообщили в Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 15-летний подросток, управляя мотоциклом марки «ИЖ-Юпитер», двигался по проселочной дороге в районе 2-го километра от деревни Исаковки. Во время движения юный водитель потерял контроль над транспортным средством и врезался в дерево.

В результате аварии медицинская помощь потребовалась 14-летнему пассажиру мотоцикла.

Обстоятельства и причины происшествия уточняются в ходе проверки сотрудниками полиции.