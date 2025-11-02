В полтора раза больше нормы: названо число переполненных омских школ

Необходимо построить 30 новых учреждений.

GigaChat

Омские школы продолжают работать с перегрузкой. В 59 учреждениях классы заполнены в полтора раза больше нормы. Несмотря на некоторое снижение числа переполненных школ за последние три года, проблема остается острой.

– За последние 3 года количество БОУ в городе, функционирующих в условиях превышения предельной наполняемости, снизилось с 69 до 59, – сообщает «НГС55» со ссылкой на департамент образования.

Особенно это актуально в районах активной жилой застройки. Для решения проблемы власти определили потребность в строительстве 30 новых школ.

Рекордсменом по числу учеников в Омске стала школа № 96 в микрорайоне Амур-2, сообщает региональный минобр. В текущем учебном году здесь обучается 2821 ребенок, при средней наполняемости классов в 32-33 человека. В 2023 году школа приняла 10 первых классов, а в этом учебном году – уже 388 первоклассников, сформировав 11 классов по 35–37 человек.