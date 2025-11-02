Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В центре Омска почти за миллиард продают «спиральный» бизнес-центр

Продавец назвал здание одним из самых современных и красивых в центре города.

В центре Омска на продажу выставлен бизнес-центр, построенный в 2014 году. Объект площадью 4029 кв. метров находится возле метромоста.

Продавец подчеркивает, что объект отличается высокими потолками (3,5 метра), наличием центральных коммуникаций, профессиональной пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения и охраной.

Также в здании оборудованы два современных пассажирских лифта и качественная вентиляция. К комплексу примыкает собственная парковка. Поблизости находятся остановки общественного транспорта «Библиотека им. Пушкина», «КДЦ «Маяковский» и «Улица Добровольского».

Сейчас помещения бизнес-центра арендуют спортзал, клиники, кондитерская, салон красоты и центр нетрадиционной медицины.

Отметим, что продавец назвал здание «одним из самых современных и красивых в центре города», вероятно, из-за стеклянного фасада в виде спирали. Впрочем это утверждение можно считать достаточно спорным. Объект предлагается приобрести за 809 млн рублей.

