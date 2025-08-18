Экс-чиновнику понадобилось обследование состояния здоровья.

Сегодня, 18 августа, в Любинском районном суде стартовал суд над бывшим омским вице-губернатором, экс-министром труда и соцразвития Владимиром Куприяновым.

Бывшего чиновника обвиняют в получении взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова за содействие в успешной аттестации и предоставлении поощрений.

Куприянова должны были этапировать из московского СИЗО №5. До последнего момента у судьи Ларисы Казанцевой не было понимания, привезут ли на заседание обвиняемого.

Как оказалось, Владимира Куприянова привезли в Омск еще вчера. Он находится в СИЗО №1 Омска. Однако в Любинский районный суд экс-чиновника не доставили.

Объяснение этому нашлось в начале заседания. Адвокат Александра Михайлова заявила ходатайство о переносе процесса с участием обвинения. Поскольку Владимиру Куприянову необходимо обследование состояния здоровья.

В итоге судья вынесла решение перенести заседание до 21 августа.