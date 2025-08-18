Это вызвано тем, что взятки предоставлялись в дом родственника чиновника, живущего в Любинском районе.

Сегодня, 18 августа, в Любинском районном суде стартовал суд над бывшим омским вице-губернатором, экс-министром труда и соцразвития Владимиром Куприяновым.

Бывшего чиновника обвиняют в получении взяток (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) от директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова за содействие в успешной аттестации и предоставлении поощрений. Над последним, кстати, суд уже начался. Башуров заключил сделку со следствием, сдав своего бывшего руководителя.

Взятки доставлялись в поселок Любинский, в дом родственников чиновника. Поэтому дело и передали в Любинский районный суд. Это беспрецедентный случай: впервые столь крупного чиновника судят в селе.

Сроки начала процесса сдвинулись на две недели из-за того, что бывшего чиновника этапировали по железной дороге из московского СИЗО № 5. И сегодня до последнего момента сохранялась интрига, успеют ли доставить Владимира Куприянова к началу заседания.