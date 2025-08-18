Под угрозой находилось 7 детей.

Сотрудники ликвидировали крупное возгорание в жилом доме на улице 19-го Партсъезда в Советском округе. Горела квартира на 3-м этаже, площадь возгорания составила 35 кв. м. На месте происшествия были направлены 10 спасателей и 4 единицы техники.

Из горящего здания успели эвакуироваться 37 человек, включая 7 детей. Двое человек были спасены пожарными в составе звена газодымозащитной службы.

Открытое горение было ликвидировано в 16:52. Сейчас специалисты дознания МЧС России занимаются установлением причины пожара.