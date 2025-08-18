С неудобствами столкнутся жильцы 60 многоэтажек.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на эту неделю. Для ремонта в некоторых домах отключат холодную воду 19, 20 и 21 августа.
Адреса отключении 19 августа с 11:00 до 18:00:
- Гусарова, 51, 48;
- Октябрьская, 153, 127, 122, 124, 126, 125, 120, 120а, 110;
- Чернышевского, 6;
- Яковлева, 145, 112, 143, 108;
- Герцена, 44, 46, 55, 57, 63, 65, 48 лит. Н.
20 августа с 10:00 до 20:00:
- 11-я линия, 181, 183, 185;
- Шебалдина, 164, 166, 168, 170, 199, 199/1, 199/2, 199;
- Масленникова, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 171;
- 20 лет РККА, 186, 188, 184, 190, 192, 194, 200, 204, 204а;
- 16-я линия, 188, 190.
Машину с питьевой водой установят около дома № 175 на улице Масленникова.
Еще восемь многоэтажек останутся без воды 21 августа с 10:00 до 20:00. Все они располагаются на улице 16-й Военный Городок, 338, 339, 365, 366, 368, 381, 383, 417.