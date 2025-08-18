Омск-Информ
·Происшествия

Дерево пострадало в результате столкновения автомобилей.
В ночь с субботы на воскресенье в центре Омска напротив городской администрации произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. В результате аварии люди не пострадали, а вот молодым яблоням, растущим вдоль дороги по улице Гагарина, повезло меньше.
– Кто-то из водителей буквально снес молодое дерево – утром обломанные ветки лежали на тротуаре, рядом все было усеяно осколками от фар и других частей машин, – сообщает ТГ-канал «Новости Омска».
Напомним, что весной на этом же участке молодые яблони обрезали почти под корень. Мэр Сергей Шелест тогда выразил недоумение, после чего в городе изменили состав так называемой зеленой комиссии.
Андрей Андреев
