Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Пострадавшая погибла на месте ДТП.
Вчера днем, 17 августа, в госавтоинспекцию поступила информация о смертельной аварии, произошедшей в Муромцевском районе Омской области.
По предварительным данным, что 63-летний мужчина на грузовике «Мерседес», двигаясь по трассе Омск–Муромцево–Седельниково примерно на 213-м километре, совершил наезд на 49-летнюю женщину, перебегавшую проезжую часть вне зоны перехода дороги.
Пострадавшая погибла на месте столкновения вследствие тяжелых травм, полученных в результате аварии.
Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки..
Мария Филимонова
·Происшествия

Пострадавшая погибла на месте ДТП.
Вчера днем, 17 августа, в госавтоинспекцию поступила информация о смертельной аварии, произошедшей в Муромцевском районе Омской области.
По предварительным данным, что 63-летний мужчина на грузовике «Мерседес», двигаясь по трассе Омск–Муромцево–Седельниково примерно на 213-м километре, совершил наезд на 49-летнюю женщину, перебегавшую проезжую часть вне зоны перехода дороги.
Пострадавшая погибла на месте столкновения вследствие тяжелых травм, полученных в результате аварии.
Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки..
Мария Филимонова