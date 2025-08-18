Они способствуют повышению артериального давления и увеличению «плохого» холестерина.

Кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Валерия Бонадыкова выделила ряд продуктов, оказывающих отрицательное воздействие на состояние сердечно-сосудистой системы. Она подчеркнула, что особую опасность представляют изделия из переработанного мяса, включая колбасу, сосиски, бекон и ветчину.

Эти продукты богаты солью, насыщенными жирами и нитратами, способствующими повышению артериального давления, увеличению концентрации «плохого» холестерина и ускорению формирования атеросклеротических бляшек в кровеносных сосудах, а также усилению воспалительных процессов в организме.

К потенциально опасным продуктам были отнесены и различные ультрапереработанные снеки.

– Чипсы, крекеры, готовые закуски провоцируют воспаление в организме, набор веса и нарушение микрофлоры кишечника. В совокупности эти факторы существенно повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, – отметила кардиолог в разговоре с Лентой.ру.

Дополнительно в список вредных продуктов вошли продукты с высоким содержанием соли, особенно скрытой, среди которых значатся хлеб, соусы, сыры и некоторые полуфабрикаты. Избыточная концентрация натрия, содержащегося в таких продуктах, негативно сказывается на артериальном давлении и общем состоянии сосудистой системы, предупредила эксперт.