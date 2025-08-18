Врач Анна Карибаева рассказала, чем опасен алкоголизм и как от него избавиться.

О том, чем опасен алкоголизм, и о современных методах избавления от зависимостей, рассказала врач-методист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Карибаева.

Ранняя старость…

Злоупотребление алкогольными напитками в России и в мире представляет собой серьезную проблему. Употребление алкоголя является одной из причин развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, заболеваний пищеварительной системы, появления травм, а также приводит к формированию тяжелого хронического наркологического расстройства – синдрома зависимости от алкоголя (алкоголизм). В состоянии алкогольного опьянения у человека возникают психические и поведенческие нарушения, снижение критических способностей, что ведёт к совершению опасных деяний. Систематическое употребление алкоголя приводит к преждевременной старости и инвалидности. Если женщина во время вынашивания ребенка систематически употребляла алкогольные напитки, то это может привести к развитию преждевременных родов и фетального алкогольного синдрома.

… и болезни

Рассмотрим последствия злоупотребления алкоголем более подробно. Итак, алкоголь вызывает повреждение печени, появление язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит, гастрит. Со стороны сердечно-сосудистой системы проявляется развитием кардиомиопатии, гипертензии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, вызывает появление анемии, в том числе связанной с кровотечениями. У людей, регулярно потребляющих алкоголь, снижается иммунитет, чаще развиваются простудные заболевания, повышается риск возникновения пневмоний, в некоторых случаях тяжелых аспирационных, вследствие повышенного риска рвоты и последующего случайного попадания рвотных масс в дыхательные пути.

На фоне злоупотребления алкоголем развивается нарушение питания и недостаточность витаминов, повышается риск появления онкологических заболеваний, таких как рак молочной железы, гортани, ротовой полости. К неврологическим нарушениям относятся снижение памяти, внимания, дрожание рук, «покалывание» и онемение пальцев рук и ног, болезненность по ходу нервов, повышается риск падений и, как следствие, переломов. Алкоголь влияет и на фертильность, снижая ее.

Для того чтобы определить уровень риска, связанный с потреблением алкоголя, можно самостоятельно пройти краткий тест RUS-AUDIT-S или записаться на комплексное обследование в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.

Коварные «энергетики»

В настоящее время идет увеличение употребления в первую очередь слабоалкогольных напитков: пива, газированных алкогольных коктейлей, «энергетиков». Зачастую подростки и молодежь даже не считают пиво и «энергетики» алкогольными напитками. При этом 1 литр 9%-го пива эквивалентен по содержанию и своему биологическому воздействию на организм 200 мл водки. Употребление пива почти неизбежно отражается на гормональном статусе мужчин и женщин. Многие «энергетики» содержат комбинацию алкоголя и кофеина (или других психостимуляторов). Содержание кофеина в «энергетиках» почти эквивалентно с тем же объемом сваренного кофе и составляет 240–360 мг/л при допустимом верхнем уровне потребления 150 мг кофеина в сутки. Постоянное потребление энергетических коктейлей может вызвать перебои в работе сердца, бессонницу, быструю утомляемость, психические нарушения.

Вывод один: нет безопасной дозы алкоголя! А это повод отказа от его употребления или резкого ограничения его потребления.

Советы, которые работают

Если вы желаете отказаться от этой вредной привычки есть несколько советов.

1. Расчертите лист бумаги на 2 части: в первой колонке напишите все «за» по отказу от употребления алкоголя, а во второй — все «против». Какие доводы «за» могут быть взяты вами на вооружение: улучшение работоспособности, аппетита, уменьшение вероятности травм, заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и других, улучшение взаимоотношений с близкими, материального благополучия из-за уменьшения траты денежных средств на алкоголь и т. д. У каждого человека может быть свой список «за». Регулярно «подсматривайте» в этот список, напоминая себе, для чего вы стали «на путь здорового образа жизни».

2. Наметьте цель – краткосрочную и долгосрочную по отказу от алкогольных напитков. Придерживайтесь ее. Твердо стойте на отказе от алкоголя, несмотря на уговоры извне, например, на праздниках.

3. Расскажите близким и друзьям про ваше намерение отказаться от алкоголя. Вам необходима их поддержка.

4. Найдите себе интересное увлечение, которое позволит отвлечься от мыслей о распитии алкоголя. У каждого разные интересы. Еще лучше, если вы найдете друзей по новому «хобби», которые тоже придерживаются здоровых привычек.

5. Если у вас не получается отказаться от этой пагубной привычки — не корите себя. Это очень трудно. Не бойтесь обращаться за медицинской помощью. Наркологические кабинеты для обслуживания взрослого и детского населения располагаются в каждом административном округе города Омска, куда может обратиться желающий с вопросами ранней диагностики, лечения и предупреждения развития (профилактики) любых видов зависимости, в том числе алкогольной.

Помогут профессионалы

В БУЗОО «Наркологический диспансер» медицинскую помощь по лечению зависимостей можно получить бесплатно, в том числе анонимно. Существуют телефоны круглосуточных горячих линий по вопросам лечения наркологических зависимостей, по которым вас проконсультируют специалисты БУЗОО «Наркологический диспансер»: для взрослого населения 539-483, для детского населения 360-860. Кроме того, есть всероссийская антиалкогольная горячая линия 8-800-200-0-200 (бесплатно звонки по России) и региональная горячая линия 8 (3812) 348-003.

Помните: отказаться от зависимостей – значит внести значимый вклад в свое здоровье!