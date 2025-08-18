Педиатр, детский кардиолог и гастроэнтеролог Детского «Евромеда» Магдалена Товстуха рассказала о влиянии разных систем организма друг на друга.

Футбол или медицина?

– Когда я училась в старшей школе, моя мечта была связана с миром спорта. Я всегда восхищалась футболистами, их физической силой и упорством. Однако, помимо этого, меня привлекала возможность помогать спортсменам восстанавливаться после травм. Я представляла себя врачом, который не только лечит, но и поддерживает спортсменов на пути к восстановлению. Это желание стало основным мотивом моего выбора, – так свой выбор профессии и жизненного пути описывает врач – детский кардиолог, гастроэнтеролог, педиатр Детского «Евромеда» Магдалена Товстуха.

Это сейчас Магдалена Юрьевна – опытный специалист, детский врач, а в школьные годы подростковая мечта могла направить ее в спорт. Однако желание помогать людям, в первую очередь детям, подтолкнуло ее к выбору медицины. И не зря.

– В 11-м классе я поняла, что мне нравится работать с детьми. Их искренность, непосредственность и удивительная способность к выздоровлению вдохновляли меня. Я приняла решение поступить на педиатрический факультет, уверенная, что смогу сделать мир детей более здоровым и радостным, – рассказала она.

Как связаны проблемы с пищеварением и заболевания сердца у детей?

– В процессе обучения я открыла для себя множество аспектов медицины, и на 5-6 курсах меня заинтересовала гастроэнтерология. Эта сфера показалась мне особенно важной, ведь проблемы с пищеварением могут оказывать значительное влияние на общее состояние здоровья ребенка. Однако судьба распорядилась иначе. Я стала детским кардиологом. Каждый день на приеме я сталкивалась с пациентами, у которых были смешанные жалобы: сердечные проблемы часто сопровождались нарушениями пищеварения. Я начала замечать, как тесно связаны между собой эти две области медицины, – делится врач.

Действительно, доказано, что сердечно-сосудистая система и желудочно-кишечный тракт тесно взаимодействуют друг с другом в организме человека. Проблемы в одной из этих систем могут влиять на состояние другой. Например, у детей с сердечными заболеваниями часто наблюдаются изменения в аппетите и пищеварении, что может усугублять их общее состояние.

Комплексный подход – залог успешного решения проблемы!

– Эти наблюдения подтолкнули меня к мысли о необходимости получения третьей специализации – по гастроэнтерологии. Я поняла, что для того, чтобы повысить качество медицинской помощи, которую я оказываю своим маленьким пациентам, мне нужно глубже разобраться в проблемах пищеварения. Это позволит подходить к запросам пациентов с разных сторон и предлагать комплексные решения, – подчеркивает детский врач.

Детская кардиология и гастроэнтерология – это не просто две разные специализации. Они переплетены между собой, как нити в сложном узоре. Проблемы с сердцем могут вызывать изменения в метаболизме и пищеварении, и наоборот. Например, недостаток кислорода при сердечной недостаточности может влиять на усвоение питательных веществ, что, в свою очередь, может ухудшать состояние сердца. Поэтому всесторонний подход и понимание гастроэнтерологии помогают Магдалене Юрьевне лучше понимать и лечить маленьких пациентов с кардиологическими проблемами.

Повод для обращения есть?

Дети часто не способны точно распознать свои жалобы и определить, где и что у них болит, поэтому родители не всегда понимают, к какому специалисту идти. Сердечные и гастроэнтерологические заболевания могут давать схожие симптомы, а одно состояние может маскироваться под другое…

К примеру:

- сердечная патология у ребенка может проявляться через плохой аппетит, рвоту, бледность, одышку при кормлении или задержку в наборе веса;

- болезни ЖКТ могут сопровождаться болями в груди, плачем и бледностью, что напоминает сердечные симптомы;

- нарушения ритма иногда проявляются тошнотой, позывами на рвоту, слабостью или обмороками.

Поэтому, если симптомы неочевидны или, наоборот, ухудшаются, рекомендуется начать с приема педиатра и сообщить ему обо всех сопутствующих проявлениях.

Магдалена Товстуха стала успешно совмещать в своей работе такие специализации, как педиатрия, кардиология и гастроэнтерология, что гораздо упрощает проведение диагностики патологических состояний ребенка и в дальнейшем – назначение лечения.

– Мой путь в медицине стал для меня не просто карьерой, а настоящим призванием. Каждый день я стремлюсь к тому, чтобы быть лучшим врачом для своих пациентов и помогать им не только справляться с болезнями, но и улучшать качество их жизни. Я уверена, что получение новой специализации сделало меня более компетентным специалистом и позволит мне оказывать еще более качественную помощь детям, которые нуждаются в ней, – поделилась она.

