Клуб пока не расторг контракт, но собирается это сделать.
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» решил расторгнуть контракт с нападающим Джошуа Ливо. Однако, как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис, соглашение канадца с уфимским клубом еще действует.
- Если стороны расстанутся полюбовно и без взаимных претензий, то нападающий станет неограниченно свободным агентом. В противном случае «Салават Юлаев» сохранит права на Ливо и в теории может ими даже поторговать. Например, продать их «Шанхаю» или «Авангарду», получив еще немного денег, - отметил Зислис.
По словам агента нападающего Ивана Ботева рассказал «Спорт-Экспрессу», что поводом стало не своевременное прибытие в расположение команды. Дело в том, что игрок задержался из-за получения визы.
