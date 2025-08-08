Омск-Информ
·Общество

Температура днём поднимется до +21 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 8 августа, в Омске и Омской области температура воздуха днем установится в районе +16...+21 °C.

Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточного и северного направлений будет дуть со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление будет слабо расти.

Алексей Новиков
