Капитальный ремонт уже скоро завершится.

Сегодня, 6 августа, мэр Омска Сергей Шелест побывал в школе № 11. Это образовательное учреждение вошло в программу капитального ремонта по инициативе Владимира Путина и Народной программы партии «Единая Россия».

Подрядчиком является компания «Омск Сайдинг Инвест». Глава компании лично курирует процесс. Сейчас школа почти готова к сдаче.

– Поблагодарил строителей за профессиональный подход к делу, – отметил градоначальник в своем телеграм-канале. – Уверен, и педагоги, и ученики по достоинству оценят их труд.

Рабочие завершают монтаж навесного фасада, проводят финальное окрашивание стен в классах и рекреациях, собирают мебель, устанавливают сантехнику и занимаются другими мелкими работами. Некоторые учебные кабинеты уже полностью готовы. Также на территории школы установили флагштоки, укладывают тротуарную плитку.