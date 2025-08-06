Газовики случайно повредили водопровод, и в трубы пошли песок с грязью.

Жительница села Андреевка Омской области обратилась с жалобой на загрязнение питьевой воды в своем доме. Ее обращение было рассмотрено Управлением Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу совместно с прокуратурой Омской области.

Проверка показала, что в апреле 2025 года при проведении работ по газификации в селе подрядная организация повредила участок водопровода. В результате в систему, подающую воду в жилой дом, попали песок и грунт.

По итогам проверки прокуратура внесла представление директору подрядной организации. Два сотрудника из числа руководства компании привлечены к дисциплинарной ответственности – им объявлены замечания. Кроме того, рабочим провели внеочередной инструктаж.

К административной ответственности была привлечена и организация, осуществляющая водоснабжение. За нарушение санитарных норм в ее адрес применены меры – проведена промывка водопроводных сетей, заменена врезка в водозаборном колодце, а также установлен дополнительный фильтр на вводе воды в жилой дом. За период предоставления некачественной услуги потребителю произведен перерасчет платы за водоснабжение.

В результате принятых мер качество питьевой воды, поступающей в дом заявительницы, было восстановлено. По итогам проведенных проб и лабораторных исследований отклонений от санитарных норм не выявлено.