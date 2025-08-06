Омск-Информ
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·Авто

Один из автовладельцев сообщил, что вода попала в салон его машины.
Сегодня утром улица Звездная стала настоящим испытанием для омских автовладельцев. Из-за продолжительного дождя дорога покрылась водой, превратившись в настоящую реку. Многие автомобили начали «плавать» и заглохли прямо посреди улицы.
Особенно драматично сложилось положение владельца автомобиля на улице Звездная, 10.
– Все в воде, машина сломалась, но, слава Богу, удалось починить, вода даже в салоне! – сообщил омич в телеграм-канале «Новости Омска | Жесть».
Как сообщили в мэрии Омска, специалисты уже приступили к откачке воды.
Мария Филимонова
·Авто

Один из автовладельцев сообщил, что вода попала в салон его машины.
Сегодня утром улица Звездная стала настоящим испытанием для омских автовладельцев. Из-за продолжительного дождя дорога покрылась водой, превратившись в настоящую реку. Многие автомобили начали «плавать» и заглохли прямо посреди улицы.
Особенно драматично сложилось положение владельца автомобиля на улице Звездная, 10.
– Все в воде, машина сломалась, но, слава Богу, удалось починить, вода даже в салоне! – сообщил омич в телеграм-канале «Новости Омска | Жесть».
Как сообщили в мэрии Омска, специалисты уже приступили к откачке воды.
Мария Филимонова