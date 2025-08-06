«Тараводоканал» прекратил свою деятельность.

Муниципальное предприятие «Тараводоканал», обслуживавшее город Тару и окрестности, прекращено как юридически действующее лицо. Официальная информация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), согласно которой ликвидация состоялась 4 августа текущего года. Причиной ликвидации стало решение арбитражного суда о завершении процедуры конкурсного производства, инициированной ранее.

Предприятие начало свою деятельность в августе 2018 года, однако вскоре столкнулось с финансовыми трудностями. Уже в ноябре 2022 года сама организация обратилась в арбитражный суд с заявлением о банкротстве ввиду убытков. В 2024 году чистый убыток составил 264 тыс. рублей.

Суд принял решение завершить конкурсное производство, после чего компания окончательно прекратила свое существование как юридическое лицо.