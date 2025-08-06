Омск-Информ
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·Общество

«Тараводоканал» прекратил свою деятельность.
Муниципальное предприятие «Тараводоканал», обслуживавшее город Тару и окрестности, прекращено как юридически действующее лицо. Официальная информация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), согласно которой ликвидация состоялась 4 августа текущего года. Причиной ликвидации стало решение арбитражного суда о завершении процедуры конкурсного производства, инициированной ранее.
Предприятие начало свою деятельность в августе 2018 года, однако вскоре столкнулось с финансовыми трудностями. Уже в ноябре 2022 года сама организация обратилась в арбитражный суд с заявлением о банкротстве ввиду убытков. В 2024 году чистый убыток составил 264 тыс. рублей.
Суд принял решение завершить конкурсное производство, после чего компания окончательно прекратила свое существование как юридическое лицо.
Мария Филимонова
·Общество

«Тараводоканал» прекратил свою деятельность.
Муниципальное предприятие «Тараводоканал», обслуживавшее город Тару и окрестности, прекращено как юридически действующее лицо. Официальная информация была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), согласно которой ликвидация состоялась 4 августа текущего года. Причиной ликвидации стало решение арбитражного суда о завершении процедуры конкурсного производства, инициированной ранее.
Предприятие начало свою деятельность в августе 2018 года, однако вскоре столкнулось с финансовыми трудностями. Уже в ноябре 2022 года сама организация обратилась в арбитражный суд с заявлением о банкротстве ввиду убытков. В 2024 году чистый убыток составил 264 тыс. рублей.
Суд принял решение завершить конкурсное производство, после чего компания окончательно прекратила свое существование как юридическое лицо.
Мария Филимонова