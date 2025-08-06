Омск-Информ
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·Общество

Ночью ожидается похолодание.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 6 августа, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +16...+21 °C.
Ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен дождь. Восточный, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до +7...+12 °C. Местами польет дождь.
Атмосферное давление существенно не изменится.
Мария Филимонова
·Общество

Ночью ожидается похолодание.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 6 августа, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +16...+21 °C.
Ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен дождь. Восточный, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до +7...+12 °C. Местами польет дождь.
Атмосферное давление существенно не изменится.
Мария Филимонова