Такой статус подтверждает лидирующие позиции компании на рынке недвижимости.

Федеральный девелопер GloraX включен в перечень системообразующих предприятий РФ. Этот перечень актуализирован Минстроем России и утвержден правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики. Статус системообразующего предприятия является значимым подтверждением надежности GloraX, ее устойчивого положения на рынке и высокого уровня доверия со стороны государства.

Механизм системообразующих предприятий действует в целях обеспечения экономической стабильности страны. Включение в перечень подчеркивает вклад GloraX в развитие строительной отрасли, создание новых рабочих мест и формирование современной городской среды.

Получение данного статуса свидетельствует не только о стабильной работе компании, но и подчеркивает ее стратегическую значимость для экономики страны и служит дополнительной гарантией долгосрочной устойчивости и развития компании для клиентов и партнеров GloraX.

К 2024 году GloraX стал девелопером полного цикла и выполняет все этапы работ – от приобретения земельных участков до обслуживания построенных объектов управляющей компанией GloraX Home. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас GloraX возводит более 700 тысяч квадратных метров жилья в стране. География бизнеса компании охватывает 11 регионов РФ.

– Включение GloraX в перечень системообразующих предприятий страны подтверждает лидирующие позиции компании на рынке недвижимости и демонстрирует способность компании эффективно работать в условиях современных экономических вызовов и одновременно вносить существенный вклад в развитие строительной отрасли, – сказал президент GloraX Дмитрий Кашинский. – GloraX продолжит активно работать над реализацией качественных проектов на территории России – от Мурманска до Владивостока, способствуя устойчивому росту экономики и повышению уровня жизни граждан страны.

Статус системообразующего предприятия предоставляет организациям ряд преференций и мер поддержки. Среди них – возможность получения льготного финансирования, субсидии и государственные гарантии по кредитам.

АО «ГЛОРАКС» ИНН 9729387137. Реклама